المعركة مفتوحة.. غانتس يكشف لأول مرة عن علاقة إسرائيل بالانفجارات التي وقعت في إيران خلال الأسبوعين الماضيين
أهم العناوين
جرينتش+2 02:10
استئناف رحلات الطيران الدولية عبر المطارات الاردنية خلال الشهر الحالي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني