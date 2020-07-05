استئناف رحلات الطيران الدولية عبر المطارات الاردنية خلال الشهر الحالي

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد، إن الحكومة ستعلن إجراءات جديدة قريبا، تم إعدادها ضمن محور التعافي والمنعة، مرتبطة بالسياحة الوافدة، خاصة العلاجية.

وأضاف، عبر حسابة الرسمي على تويتر”: “أن “إدارة الدولة لأزمة كورونا تتضمن إجراءات مستمرة على 3 محاور، هي الاستجابة السريعة، التكيف والحماية، والتعافي وتعزيز المنعة”.

وبحسب مصدر لقناة “المملكة”، فإن الأردن يتجه إلى استئناف رحلات الطيران الدولية عبر مطاراته خلال الشهر الحالي، لافتا النظر إلى أن إعادة عمل المطارات الأردنية ستكون على 3 مستويات حسب خطورة الوضع الوبائي في الدول.

وأضاف المصدر أن تقسيم البلدان جاء كالتالي: منخفص الخطورة (أخضر)، معتدل الخطورة (أصفر)، ومرتفع الخطورة (أحمر).

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