ضبط شخص حاول تأدية امتحان الثانوية بديلاً عن طالبة

ضبطت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، شخصا ارتدى ملابس نسائية لتأدية امتحان الثانوية العامة بديلاً عن إحدى الطالبات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مشرفي إحدى قاعات الثانوية العامة ورجال الأمن العام وعناصر من الشرطة النسائية المتواجدين لمراقبة سير امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة اشتبهوا بشخص حاول تقديم الامتحان اليوم، وكان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية.

واضاف انه تم ضبط الشخص بالتعاون مع مشرفي القاعة، وبعد تدقيق هويته تبين بأنه شاب انتحل شخصية طالبة، وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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