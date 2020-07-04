انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم واجواء حارة نسبيا

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم السبت، وتبقى أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ الأحد انخفاض طفيف آخر على الحرارة؛ لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تستمر حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية الشرقية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الاثنين، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 14، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 26، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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