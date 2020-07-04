ارتياح لمستوى امتحان الإنجليزي للتوجيهي واختلاف حول توزيع علاماته

تباينت آراء طلبة الثانوية العامة في الفروع الأكاديمية والمهنية حول امتحان اللغة الإنجليزية اليوم السبت في ثاني أيام امتحان التوجيهي 2020 الذي بدأت أولى جلساته في الأول من شهر تموز الحالي.

واجمع الطلبة على سهولة الامتحان ومناسبة الوقت المخصص له، فيما اختلفت آراؤهم حول توزيع العلامات على فقرات الامتحان التي جاءت جميعها على شكل اختيار من متعدد، وخصص لكل دائرة ما مجموعه 6ر6 علامة.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليميةن الدكتور نواف العجارمة: إن الامتحان سار بكل هدوء في جميع القاعات بالمملكة، مؤكدا أن ارتياحا عاما ابداه الطلبة لمستوى الامتحان. وتقدم للامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية للجلسة الأولى 125556 طالبا وطالبة، فيما تقدم 12120 من طلبة الدراسة الخاصة للامتحان في مبحث الحاسوب للجلسة الثانية. –(بترا)

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