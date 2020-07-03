بعد 41 يوما.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

قال مصدر طبي مصري، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بدأت تتحسن تدريجيا، مشيرا إلى تطور في حالتها الصحية بعد مرور 41 يوما على خضوعها للعزل الصحي.

وأضاف المصدر أنها ما زالت خاضعة للتنفس الصناعي في العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية.

وأكد المصدر، في تصريحات لجريدة “اليوم السابع” اليوم الجمعة، أن جهاز التنفس لعب دورا هاما في ضبط نسبة الأوكسجين في الدم بنسبة 80%، لكنها لن تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، إلا إذا انتظمت نسبة الأوكسجين في الدم، وعملت الرئتان بشكل جيد.

وأوضح أن جهاز التنفس الصناعي الاختراقي، هو عبارة عن أنبوبة متصلة بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بانتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس.

وأجرت للفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل في 24 مايو الماضى 3 مسحات تحاليل”pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة وتمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

والفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958.