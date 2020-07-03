اجواء جافة والحرارة اعلى من معدلاتها.. غد1 يبدأ الاتخفاض

ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والبحر الميت والاغوار والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتكون الأجواء معتدلة الحرارة ليلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية والبحر الميت والاغوار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا السبت، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.

وينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الاحد حيث يطرأ إنخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، والأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ إنخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، لتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في عمان 38 – 23 درجة وفي المناطق الوسطى 35 – 19 وفي المناطق الشمالية 36 – 20 وفي المناطق الجنوبية 35 – 20 وفي العقبة 44 – 28 درجة المتوقعة. –(بترا)

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