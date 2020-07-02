وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 7 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1136

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الخميس، منها حالتان محليتان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1136.

وقد توزعت الحالات الثلاث الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: حالتان من محافظة العاصمة، يجري الاستقصاء حاليّاً عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، يقيم في أحد فنادق الحجر.

وأشار الموجز إلى تسجيل 7 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 8533 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 400933 فحصاً.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تقوم حاليّاً بتوسيع جهود فرق التقصّي الوبائي، وزيادة عدد الفحوصات المخبريّة العشوائيّة، وذلك في ظلّ فتح غالبيّة القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل.

وأكدت غلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكّر.