منصة مدرسة تطلق حملة “كن واعياً” 

حملة “كن واعياً” هي حملة إرشادية وتثقيفية وتربوية أطلقتها منصة مدرسة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تضم محتوىً توعوياً متميزاً باللغة العربية لتثقيف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 5 و15 سنة على الصعيدين الصحي والنفسي من خلال توفير معلومات أساسية حول سُبل الوقاية الفعالة من العدوى، وتوفير الدعم والإرشاد النفسي والذهني له لمواجهة الضغوط والتداعيات الاجتماعية والعاطفية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وما استتبع عنه من تغير كبير في العلاقات ونمط الحياة، ومساعدته على التكيُّف مع منظومة التعلُّم عن بعد.

وقد ضافرت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية جهودها مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية (مكتب اليونسكو بيروت)، ومكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (اﻹيسيسكو) فشكلت فريقًا مشتركًا لصياغة محتوى الحملة التوعوية على شكل 15 فيديو كرتونيًا تفاعليًا ورفعه على قناة يوتيوب مع ترجمة مكتوبة باللغة الإنجليزية. وتندرج الفيديوهات ضمن ثلاثة محاور أساسية هي:

• تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

• تعزيز الدعم النفسي والعاطفي والاجتماعي

• تعزيز ثقافة التعلّم عن بعد

لمزيد من المعلومات عن حملة ” كن واعياً”، الرجاء زيارة الصفحة المخصصة لحملة كن واعيًا.

◀ هذه النشرة الإخبارية الحادية والعشرون التي يقوم بها مكتب اليونسكو – بيروت عن التعليم في ظل تفشي مرض الكورونا. يمكنكم قراءة النشرات السابقة على الروابط أدناه باللغتين العربية والإنجليزية:

http://unescoregionaltaskforce.net/tarbiyah21-newsletters

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال

حجازي إدريس إبراهيم (h.idris@unesco.org) أو أريوم جانج (a.jang@unesco.org)