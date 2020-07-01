دعوات الاشعال انتفاضة جديدة.. عشرات الالاف يشـاركون اليـوم الاربعاء في مسيرة غاضبة بمدينة غزة رفضاً لضم الضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:27
1 تموز يشهد خلطاً للاوراق حول تنفيذ “صفقة القرن”.. قناة عبرية تكشف الخرائط الإسرائيلية الأولية للضم بالضفة الغربية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني