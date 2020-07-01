طلقة تنوير 70: المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.. عدد تموز

صدر عدد 1 تموز من “طلقة تنوير 70”.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي، متضمنا ما يلي:

– ما بعد الحصار الاقتصادي: الشق المنحدر من قوس الهيمنة الغربية/ إبراهيم علوش

– نحن والغرب: هل نعرف تاريخنا وتاريخه حقاً؟/ صالح بدروشي

– مصر والنيل: الأولوية الاستراتيجية لمسألة سد النهضة/ بشار شخاترة

– الخطاب الأثري بين التوراة والاستشراق: سرقة الماضي العربي الفلسطيني/ فارس سعادة

– مسألة الصحراء المغربية: عندما يتستر الانفصاليون برداء التقدمية/ عبدالناصر بدروشي

– عن كتاب “الأيديولوجية العربية المعاصرة” للعروي/ ناجي علوش (1980)

– الصفحة الثقافية: السينما في مواجهة الحرب/ طالب جميل

– قصيدة العدد: أمشي وتنأَين/ سليمان العيسى الإسكندروني عن عشق اليمن

– رسم العدد: ذكرى ثورة 30 يونيو في مصر

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http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/06/TT-70.pdf