“جابر” يجبر خاطر اطفال فقراء المملكة بتعميم مطعوم الكبد الوبائي أ

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، عن إدخال مطعوم الكبد الوبائي “أ” للأطفال لأول مرة ضمن برنامج التطعيم الوطني .

وقال الدكتور جابر خلال الاحتفال بإطلاق المطعوم من مركز الجبيهة الشامل، إن ادخال المطاعيم من أولويات الوزارة لحماية الاجيال القادمة من أبناء الاردن، لما لها من أثر ايجابي على المديين القريب والبعيد للوصول لمجتمع قوي صحيا.

وبين ان الاردن يتمتع بنظام قوي ومتين قضى على العديد من الامراض الفتاكة ويتابع برنامج المطاعيم ولتجهيز المراكز الصحية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

من جهتها، قالت مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح لوكالة الأنباء الاردنية(بترا) ان مطعوم الكبد يقدم لجميع أطفال المملكة، بغض النظر عن الجنسية بهدف الحماية من المرض الفيروسي الذي يصيب نسيج الكبد، مشيرة الى ان الأكثر عرضة هي الفئة العمرية دون6 سنوات.

ولفتت الى أن التكلفة السنوية للمطعوم تقدر بنحو 3 ملايين دينار.

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