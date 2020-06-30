وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1132

صرح وزير الصحة، الدكتور سعد جابر إنّ المملكة قد سجلت، اليوم الثلاثاء، 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1132 حالة.

وأضاف جابر، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الثلاثاء، بحضور وزيري الدولة لشؤون الإعلام، ووزير التربية والتعليم، إن الـ4 حالات المسجلة، هي لقادمين من الخارج في فنادق الحجر من محافظة العاصمة، منهم ثلاثة أردنيين قادمين من السعودية وأردني قادم من الباكستان.

وبيّن جابر أنّه قد تم تسجيل 15 حالة شفاء وبالتالي يصبح العدد الإجمالي للمتعافين 828 حالة.

كما أجرت الفرق الطبية بحسب جابر 5842 فحص لكورونا وبذلك يصبح مجموع الفحوصات المخبرية 384636 فحصاً

ونبّه وزير الصحة إلى أنّ استقرار الوضع الوبائي في الداخل وعدم وجود بؤر لكورونا لا يعني أن معركتنا مع الوباء انتهت، قائلا: “أنتم تعرفون العديد من الدول تشهد موجة ثانية وارتفاع حاد في الحالات، ووردنا العديد من الطلبات للمساعدة حيث أن المستشفيات مليئة ولا يوجد استيعاب للحالات”.

وأهاب جابر بالمواطنين “التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين والحيطة والحذر” ..مجدداً تأكيده “أن معركتنا لم تنته”.