مجلس التعليم العالي يقر التعليم المدمج والتخريج عن بعد

وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1132
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