صيّفت.. أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة

تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء اليوم الثلاثاء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة مصدرها شبة الجزيرة العربية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 4 الى 5 درجات مئوية، وتصبح الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، والأغوار الجنوبية 40 – 24، والبحر الميت 39 – 25، وخليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.