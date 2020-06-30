حزب العمل الإسلامي يطالب بفتح مراكز تحفيظ القرآن

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي وزارة الأوقاف تقديم مقترح للجهات المختصة لفتح مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم ومتابعة ذلك ضمن الشروط الصحية المتبعة، وذلك في ضوء الإجراءات المتتابعة للتكيف مع وباء كورونا وما صدر من قرارات لفتح العديد من القطاعات والسماح للمراكز الثقافية و مراكز التدريب بفتح ابوابها وتقديم خدماتها.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، إلى دور مراكز تحفيظ القرآن الكريم وأثرها في نشر الخير وتنشئة الجيل، مضيفاً : “نحن في أمس الحاجة لهذه المنارات الإيمانية ومثيلاتها في ظل هذه الجائحة، راجين من الله تعالى أن يرفع عنا وعن الأمة البلاء والوباء”.