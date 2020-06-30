بعد احتدام الخلاف بينه وبين نتنياهو .. غانتس يعلن ان الحكومة منقسمة على نفسها ومعرضة للحل في كل يوم
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جرينتش+2 02:15
بعد احتدام الخلاف بينه وبين نتنياهو .. غانتس يعلن ان الحكومة منقسمة على نفسها ومعرضة للحل في كل يوم

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