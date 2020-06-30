بعد احتدام الخلاف بينه وبين نتنياهو .. غانتس يعلن ان الحكومة منقسمة على نفسها ومعرضة للحل في كل يوم

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بالتناوب، بيني غانتس بأنه قد يطرأ حدث سياسي في كل يوم من شانه حل الحكومة.

جاء تصريح غانتس في حديث مع موقع واينت الاخباري، في أعقاب عدة خلافات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بلغت ذروتها بشأن خطة ضم اجزاء من الضفة الى السيادة الاسرائيلية .

وأضاف غانتس مع ذلك فأنهما من أسبوع الى أسبوع يتعلمان كيفية العمل بشكل أفضل .

ومن جهته حمل الوزير الليكودي تساحي هنغبي على غانتس بسبب ما قاله امس من إن كل ما لا يتعلق بكورونا يمكن التعامل معه لاحقا .

وأضاف هنغبي ان ذلك يبعث على الاستغرابن اذ ان غالبية ما نقوم به لا يخص الوباء . وخلال حديث إذاعي أشار الى ان الليكود يعول على كتل اليمين من المعارضة لضمان اغلبية حقيقية في الكنيست لتمرير مشروع قانون الضم .

ومن جانبها قالت الوزيرة الليكودية غيلا غاملئيل إن كل من يحاول من داخل الحكومة عرقلة خطة الضم لا يمتلك الخبرة والفهم الواسعين في الحلبة الدولية .

وردا على سؤال لإذاعة ( كان) ما اذا كان غانتس الذي اشغل سابقا رئاسة الأركان يفتقر الى هذه الخبرة، اجابت الوزير غاملئيل انه يوجد فرق بين إدارة منظومة امنية وبين تولي قيادة سياسية

وأضافت: كان يجب منذ فترة طويلة بسط السيادة على نصف مليون مواطن إسرائيلي يعيشون حاليا تحت الحكم العسكري .