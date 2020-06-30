بالنجاح يا شباب.. بدء امتحان التوجيهي غدا بمشاركة 178217 طالبا وطالبة في 1846 قاعة بـ 720 مدرسة

يبدأ يوم غد الأربعاء الاول من شهر تموز وحتى الثالث والعشرين من ذات الشهر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 بمشاركة 178217 طالبا وطالبة.

وتبدأ الجلسة الاولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويبلغ عدد المتقدمين لجلسات الامتحان يوم غد 132062 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة الفروع الأكاديمية للامتحان بحسب الجدول المعلن، في مبحث الرياضيات، في حين يمتحن طلبة الفروع المهنية في مباحث الانتاج النباتي لطلبة الزراعي، والرياضيات لطلبة الفرعين الصناعي، والفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة لطلبة الاقتصاد المنزلي.

ويتوزع الطلبة بواقع 104931 طالبا وطالبة نظاميين، و 73286 من طلبة الدراسة الخاصة، في ظل إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بموجب دليل ارشادي صحي، جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان.

كما يعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، بعد أن عملت الوزارة على زيادة القاعات والمدارس التي يعقد فيها الامتحان للحد قدر المستطاع من الاكتظاظ بين الطلبة في مراكز وقاعات الامتحان.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أكد في تصريحات سابقة، أن الوزارة وفرت بموجب الدليل الارشادي، كل سبل وعناصر السلامة والوقاية في مراكز وقاعات الامتحان لضمان سيره بكل سهولة، وبما يوفر البيئة الملائمة للطلبة.

ويلزم الدليل الإرشادي الطلبة لبس الكمامات داخل قاعات ومراكز الامتحان ، فيما ترك لبس القفازات اختياريا، في الوقت الذي يتولى فيه ممرض من وزارة الصحة قياس درجة حرارة الطلبة عن دخول مراكز الامتحان، بحيث يتقدم كل من يسجل لديه ارتفاع في درجة الحرارة للامتحان في قاعات خاصة.

كما أكد أن الاسئلة الواردة لجميع المباحث والفروع ستكون موضوعية بطريقة الاختيار من متعددن وصح وخطأ وذات الاجابات القصيرة التي تحتاج إلى إجراء واحد أو اجراءين للوصول إلى النتيجة، باستثناء مادة الرسم الصناعي.

وبين النعيمي أن أوراق القارئ الضوئي المخصصة لإجابات الطلبة ستخضع للتدقيق والتفتيش من قبل فرق فنية، قبل وضعها على جهاز الماسح الضوئي الذي سيعمل بدوره على مسحها ورصد الإجابات عليها وفق قاعدة بيانات معتمدة.

وأشار إلى أن الوقت المخصص للامتحان لكل مبحث محسوب بشكل دقيق، مؤكدا استمرار الوزارة في إضافة عشر دقائق لكل جلسة امتحان لغايات فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلاب.

ويتوزع المشتركون في الامتحان على فروع التعليم المختلفة، بواقع 40554 طالبا وطالبة من النظاميين ، و 22482 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع العلمي، و 53616 من الطلبة النظاميين و 37356 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الادبي.

كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في الفرع الشرعي 46 طالبا وطالبة و 190 من طلبة الدراسة الخاصة، و 1666 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الادارة المعلوماتية، إضافة إلى 119 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط يتقدمون للامتحان في فرع التعليم الصحي، فيما يتقدم للامتحان في الفرع الصناعي 3916 طالبا وطالبة من النظاميين، و 4338 من طلبة الدراسة الخاصة.

كما يتقدم للامتحان 1197 طالبا وطالبة نظاميين في الفرع الزراعي ، و 1168 في الفرع الفندقي والسياحي، و 4434 في فرع الاقتصاد المنزلي، و 2323 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الزراعي ، و1161 في الفرع الفندقي والزراعي و 3651 في فرع الاقتصاد المنزلي.

وفي مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز الاحداث، يتقدم للامتحان هذا العام 57 مشتركا، موزعين على 9 قاعات، بالإضافة إلى 485 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الاعاقة ، بواقع 122 من الصم، و 92 من المكفوفين ،و 94 من ذوي الاعاقة الحركية، و 73 من ذوي الشلل الدماغي و 104 مشتركين من ضعاف البصر، بالإضافة الى 10 مشتركين في مركز الحسين للسرطان.

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