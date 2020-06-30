القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة أمس الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل 3 أشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان اليوم الثلاثاء، انه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم لداخل العمق السوري.

وكشف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 226 كف حشيش، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

واضاف أن المنطقة العسكرية الشرقية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة الأردنية الهاشمية.

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