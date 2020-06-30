العضايلة يستعرض جهود الحكومة في محاربة الفساد والتهرب الضريبي

استعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة جهود الحكومة في محاربة الفساد ومكافحة التهرّب الضريبي، وبرامج التكافل والحماية الاجتماعيّة التي قُدمت خلال جائحة كورونا.

ولفت العضايلة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري التربية والتعليم والصحة عقد في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال عام 2019 بلغت 121 قضيّة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تشمل التي أحالتها الوزارات والمؤسّسات الرسميّة الأخرى للهيئة.

كما لفت إلى أنّ عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء إلى الهيئة خلال النصف الأوّل من العام الحالي 2020 بلغ 35 قضيّة حتى الآن، “وهذه أيضاً لا تشمل القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسّسات الرسميّة الأخرى”.

وكشف العضايلة أن الحكومة ستعلن خلال أيام قليلة عن احصائيّة شاملة لعدد القضايا التي أحالتها جميع المؤسّسات الحكوميّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحول جهود الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي، أشار العضايلة إلى أن عدد الجولات التفتيشيّة التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن (أي نهاية النصف الأوّل من العام الحالي) ارتفع إلى 643 جولة تفتيشيّة، مقارنة مع 1467 جولة تفتيشيّة في نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح أن الجولات التفتيشيّة ورغم تراجع عددها، إلا أنّها ركزت على النوع وعلى مدى كفاءة التحصيل، مبيناً أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال النصف الأوّل من العام الحالي بلغ أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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