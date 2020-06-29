اسرائيل اعادت سيناء واحتلت النيل.. نتنياهو يعترف بالصوت والصورة ان دولته شريكة في سد النهضة الاثيوبي/ فيديو
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وزير الثقافة ينعي الاديب نازك ضمرة

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