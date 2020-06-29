وزير الثقافة ينعي الاديب نازك ضمرة

فقدت الأسرة الأدبية في الأردن، اليوم الاثنين، الأديب نازك ضمرة الذي انتقل إلى رحمته تعالى في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية نورث كارولاينا، عن عمر تجاوز 80 عاما بعد معاناة مع المرض.

ويعد الراحل واحدا من الأدباء الذين تميزوا بمشروعهم الإبداعي من خلال مساهمته بإثراء المكتبة العربية بأعمال أدبية في القصة القصيرة والرواية والنقد، والكتابة للأطفال، والترجمة.

وقد استذكر وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، في بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم، جهود الراحل في تفاعله مع الوسط الثقافي الأردني، وحضوره الدائم في النشاطات التي تقيمها الوزارة، والهيئات الثقافية المختلفة، مقدما تعازيه إلى آل الفقيد، ومحبيه في الوسط الثقافي المحلي والعربي

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