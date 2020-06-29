وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 7 حالات، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1128

عمان 29 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، منها حالتان محليتان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1128.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن الحالات الجديدة توزعت على النحو الآتي: 3 حالات لأردنيين قادمين من السعودية ويقيمون بفنادق الحجر، وحالتان لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري وجابر، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، إضافة إلى حالتين من العمالة غير الأردنيّة في مركز حدود الكرامة.

كما سُجِّلت 7 حالات شفاء اليوم توزعت كما يلي: 6 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

ولفت الموجز إلى إجراء 5088 فحصاً مخبريّاً للكشف عن كورونا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 379796 فحصاً.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية العامة، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، وخصوصاً مع التوسّع المستمرّ بفتح القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل.

كما دعا وزير الصحة، الدكتور سعد جابر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالشروط الصحية التي تقيهم خطر الإصابة بالفيروسات، وخصوصا كورونا المستجد، لاسيما بعدما دخلت بعض الدول والأقاليم بموجة ثانية من انتشار الوباء.

وقال الدكتور جابر في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، إن بدء الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا المستجد في الصين ودول عديدة في العالم تتطلب مزيدا من الحرص وتطبيق الاجراءات الصحية الوقائية.

وأكد الدكتور جابر أن وزارة الصحة والاجهزة المعنية تعاملت بكفاءة مع البؤر التي ظهرت منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة، وحدت من انتشاره الأمر الذي يتطلب المزيد من الحرص للمحافظة على هذا الإنجاز.

ودعا الوزير المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، خصوصا في الأماكن المغلقة، ومواصلة الاهتمام بالعناية الشخصية والتعقيم المستمر.

وأشار إلى إن استخدام المصطلحات الطبية المتخصصة والفنية يحتاج أحيانا إلى تبسيط بالمفهوم حتى نضمن وصول الرسالة إلى الجميع، مؤكدا أنها مسؤولية الجميع سواء من المسؤولين الرسميين أم من وسائل الإعلام.