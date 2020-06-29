هام.. ديوان الخدمة المدنية يطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

أطلق ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من الخدمات المؤتمتة على موقعه الإلكتروني، ووقع اتفاقية مستوى خدمة (فك الالتزام) مع عدة دوائر حكومية.

وشملت خدمات الجديدة من الديوان للمراجعين، خدمة طلب الغاء الاستنكاف، وخدمة اصدار وثيقة عدم اشغال وظيفة في الخدمة المدنية، وخدمة نقل الاقامة على طلب التوظيف، وخدمة طلب إضافة مؤهل علمي جديد، وخدمة تعديل بيانات طلب التوظيف، خدمة طلب الاستدعاءات عن بعد. كما شملت الخدمات الإلكترونية الجديدة، خدمة فك الالتزام، وهي خدمة تقدم من الديوان إلى دوائر حكومية أخرى والمستفيدين منها من الاجهزة الحكومية التي تقوم بإيفاد طلبة في بعثات دراسية من وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، من خلال توفير وثيقة فك الالتزام بالتنسيق مع الوزارة المعنية دون حاجة المواطن للتنقل بين هذه الوزارات وديوان الخدمة بربط البيانات وتبادلها إلكترونياً، واصدار وثيقة محمية. وقال رئيس الديوان سامح الناصر خلال اطلاق حزمة الخدمات الجديدة، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، ومدير عام معهد الإدارة العامة ومدير مركز الملك عبدالله للتميز الحكومي، انه تم انشاء حسابات وكلمة مرور خاصة لضباط الارتباط في الدوائر المعنية بالخدمة لإتاحة جميع البيانات المطلوبة من قاعدة الديوان لغايات اصدارها.

وحول خدمة اصدار “وثيقة عدم اشغال وظيفة في الخدمة المدنية” بين الناصر، انه تم مراعاة توفر جميع الضوابط لضمان حماية الوثيقة باستخدام التقنيات الحديثة بحيث يتمكن المستعلم (الجهة التي طلبت الوثيقة) من الدخول إلى بيانات الوثيقة من خلال الرقم الوطني ورقم الوثيقة والتأكد من صحتها عن طريق قراءة الباركود، اضافة لختم الديوان المدرج في الوثيقة ورابط في اسفل الوثيقة يتاح من خلاله الدخول لمصدر الوثيقة والتأكد منها.

واوضح الناصر أن أتمتة الخدمات والتحول الإلكتروني تقع ضمن أولويات الاهداف المؤسسية لخطط الديوان الاستراتيجية، وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الاجراءات وتخفيف أعباء وتكاليف الوصول للخدمة خاصة للمقيمين في المحافظات البعيدة.

وبين أن الخدمات ستمكن متلقي الخدمة الحصول عليها من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للديوان http://www.csb.gov.jo/csb/ .

وقال: إنه لن يتم استلام اي نماذج ورقية لطلب الحصول على هذه الخدمات في مكاتب خدمة الجمهور بعد الان، اسوة بالخدمات الإلكترونية الاخرى الفعالة منذ سنوات كخدمة طلب التوظيف الإلكتروني والاستعلام عن الترتيب التنافسي ونظام الشكاوى والاقتراحات، مشيراً إلى ان عدد مراجعي الديوان خلال عام 2019 في المركز والفروع في المحافظات بخصوص هذه الخدمات بلغ نحو 15 الف مواطن.

وحضر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ورئيس ديوان الخدمة المدنية توقيع اتفاقيات مستوى خدمة فك الالتزام (SlA).

ووقع الاتفاقية امين عام ديوان الخدمة بدرية البلبيسي مع امناء عامين وزارات التربية والتعليم الدكتورة نجوى القبيلات، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالله عقيل، والصحة بالوكالة الدكتور عمار الشرفا، والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة محمود القيسي.

وقالت البلبيسي أن اتمتة خدمة فك الالتزام تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتكامليتها وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة خاصة فيما يتعلق بالتنقل بين الدوائر الحكومية، مبينة انه تم انشاء حسابات خاصة لضباط الارتباط في هذه الدوائر لاستخدام النظام بدءاً من الدخول إلى الشاشة وحتى طباعة الوثيقة المطلوبة.

يذكر ان الديوان استلم 872 معاملة فك التزام عام 2019.

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