وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 19 حالة، مقابل تسجيل 10 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1121
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محمد مازح القاضي اللبناني: نموذج القاضي الشجاع

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