بعد احتدام الخلاف بينه وبين نتنياهو .. غانتس يعلن ان الحكومة منقسمة على نفسها ومعرضة للحل في كل يوم
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جرينتش+2 02:14
مجلة بوليتيكو الامريكية: ترامب يعترف لمقربين منه أنه في طريقه لخسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة

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