قناة عبرية: الاردن يبلغ اسرائيل رفضه عملية الضم الموسع او المحدود

ذكرت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن المملكة الأردنية الهاشمية أبلغت إسرائيل، عبر عدة وسطاء، أنها ستعارض بشدة أي عملية ضم للمناطق الفلسطينية سواء كانت واسعة أو محدودة.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية تحدثت للقناة، فإن الأردن نقلت الرسالة هذه عبر عدة جهات من بينها رئيس الموساد يوسي كوهين خلال زيارته عمان الي كشف النقاب عنها منذ أيام.

وبحسب المصادر، فإن الملك عبد الله الثاني أبلغ الجانب الاسرائيلي أن المملكة لن تفرق بين ضم جزئي أو واسع، وأنها سترد بالطرق المناسبة على مثل هذه العملية.

وأشارت إلى أن العاهل الأردني نقل رسائل مماثلة الى جهات أوروبية وكذلك أميركية.