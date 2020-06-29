“الوحدات” يقتطع 50% من رواتب لاعبيه ومدربيه لصالح صندوق النادي

أعلن نادي الوحدات عن اقتطاع 50 بالمئة من رواتب لاعبي ومدربي فريقه لكرة القدم، خلال الفترة الواقعة ما بين 17 آذار الماضي وحتى 7 الشهر الحالي، تطبيقا لأمر الدفاع، بسبب جائحة كورونا.

واتخذت إدارة النادي قرارا رسميا بهذا الشأن، لمساعدة صندوق النادي على الايفاء بالتزاماته خلال المرحلة الحالية والصعبة، وفقا لمدير نشاط كرة القدم في النادي زياد شلباية.

وقال شلباية لوكالة (بترا) اليوم الاثنين أن النادي لجأ إلى تطبيق أمر الدفاع، لضمان العدالة بين جميع اللاعبين والمدربين، موضحا أنه سبق للاعبين وأن اعلنوا عن مبادرات مختلفة، للتنازل عن جزء من مستحقاتهم لصالح صندوق النادي، وبمبالغ مختلفة، ما دفع الإدارة لتطبيق قانون الدفاع، ليكون الاقتطاع متساويا على جميع أعضاء الفريق، وبالتالي ضمان مبدأ العدالة بين الجميع.

إلى ذلك يدخل فريق الوحدات لكرة القدم في معسكر داخلي في عمان، اعتبارا من الرابع من شهر تموز المقبل، ولمدة 5 أيام، في اطار التحضير لاستئناف منافسات دوري المحترفين اعتبارا من 3 آب المقبل.

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