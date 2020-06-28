وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 19 حالة، مقابل تسجيل 10 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1121
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 19 حالة، مقابل تسجيل 10 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1121

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