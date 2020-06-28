القبض على شبكة خطيرة تضم 8 اسخاص وتستخدم عدة شقق في عمان وتتولى ترويج المواد المخدرة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شبكة لترويج المواد المخدرة في العاصمة، تضم ثمانية أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات باشروا منذ أسابيع بمتابعة حركات ونشاطات شخصين من المشتبه بهم بقضايا ترويج المواد المخدرة خاصة مادتي الكوكائين والهيروين المخدرة، للتأكد من معلومات وردت حول تشكيلهما لشبكة من مروجي المواد المخدرة، مستخدمين عدداً من الشقق المستأجرة في العاصمة.

وأضاف أنه، ومن خلال جمع المعلومات ومتابعة الشخصين، جرى تحديد ثلاثة مواقع، قام المشبوهان باستئجارها لترويج المواد المخدرة وبالاشتراك مع آخرين يعملون داخل تلك المواقع.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرت مداهمة المواقع الثلاثة، وألقي القبض فيها على المشبوهين وستة أشخاص آخرين، حيث ضبط في الموقع الأول 53 كيساً صغيراً يحوي مادة الكوكائين المخدرة المعدة للبيع، و41 كيساً صغيراً تحوي مادة الكريستال المخدرة المعدة للبيع، وكمية من الحبوب المخدرة وسلاحا ناريا، فيما ضبط في الموقع الثاني كمية من مادة الهيروين المخدرة، كما ضبط في الموقع الثالث كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

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