السلطة تبلغ أطرافا دولية نيتها تسليم سلاحها لجيش الاحتلال، ولكن المخابرات الأمريكية تسعى لاقناعها بالعدول عن ذلك
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جرينتش+2 05:29
الجائحة تستفحل والبشرية ترتعد.. إصابات كورونا في أنحاء العالم تتجاوز الـ10 ملايين، والوفيات زهاء نصف المليون

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