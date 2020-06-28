أمانة عمان تستعد لإعادة فتح الحدائق والمتنزهات الاربعاء المقبل

أعلنت أمانة عمان، اليوم الأحد، إعادة فتح الحدائق العامّة والمتنزّهات التابعة لها مطلع الشهر المقبل بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتصريح نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت مهيرات .

وأكدت مهيرات في تصريحها أن القرار يأتي تنفيذاً لما ورد في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ، مبينة أن أمانة عمان عملت على استدامة الحدائق والمتنزهات طيلة فترة الإغلاق من حيث الإعتناء بالغطاء الأخضر والألعاب وتنفيذ أعمال التعشيب وتفقد شبكات الري ، لافتة إلى أنه تم تعقيم كامل الحدائق العامة في العاصمة وعددها 143 والمتنزهات وعددها 16 .

وأشارت إلى أن فرقا تابعة لدائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان ودائرة البيئة تعمل حالياً على إعادة تعقيم هذه المرافق ، وسيتم مع إعادة فتح الحدائق والمتنزهات تطبيق تعليمات وشروط وزارة الصحة من حيث ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كإرتداء الكمّامات والقفازات ، والحفاظ على التباعد الجسدي والمكاني .

وقالت المهيرات ” سنعمل على تعزيز الرقابة في الحدائق العامة والمتنزهات حفاظاً على صحة مرتاديها من خلال كوادر موزعة على شفتات والتنسيق مع الجهات الامنية بهذا الخصوص ” .