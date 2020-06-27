وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1111
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مؤسسة الضمان تطلق حملة إعلامية لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي

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