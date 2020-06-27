تربيع الدائرة.. اليابانيون يمنحون البطيخ اشكالا هندسية متنوعة

أي طفل في العالم يعرف أن البطيخ فاكهة دائرية الشكل وأحيانا تأخذ شكلا بيضاويا. لكن اليابان غيرت تلك النظرة بقيامها بزراعة بطيخ يأخذ أشكالا هندسية أخرى بزوايا وأضلاع، بطيخ مربع ومثلث، فكيف نجحت في ذلك؟ ولماذا؟

ومع أيام الصيف الحارة يلجأ الناس إلى تناول البطيخ بطعمه اللذيذ وأليافه المفيدة وكثرة المياه به. وكلنا يعرف أن البطيخ في معظمه دائري الشكل وهناك أيضا بطيخ بيضاوي. لكن اليابانيين بدأوا قبل 40 عاما في إنتاج بطيخ بأشكال أخرى غير معتادة، مثل البطيخ الهرمي والبطيخ المكعب والمربع. بل ولصقوا على البطيخ الهرمي صورة للقناع الذهبي للملك المصري الطفل توت عنخ أمون وكتبوا خطأ “أهرام بطيخ أحمر”، وربما يقصدون “بطيخ الأهرام الأحمر” أو ما إلى ذلك. ويصل سعر البطيخة الواحدة إلى مائة يورو.

الاختراع وليد الحاجة!

ويقول موقع “بلانتورا غاردن” إن السبب في سعي اليابانيين لتلك الخطوة هو ضيق المساحات السكنية عندهم، فمدينة طوكيو مثلا بعدد سكان يبلغ 37 مليون نسمة هي أكبر عاصمة في العالم، ولذلك يلجأ اليابانيون إلى استعمال الأجهزة المنزلية صغيرة الحجم ومنها الثلاجة.

وبما أن الثلاجة صغيرة والبطيخ العادي يأخذ مكانا كبيرا فيها جاءت فكرة السعي لزراعة بطيخ لا يأخذ مكانا كبيرا فيها. ويوضح موقع “بلانتورا غاردن” أن تخزين ونقل البطيخ المضلع (ذي الأضلاع والزوايا)، أسهل وأيسر بكثير من البطيخ العادي “لكن يفترض أنكم تتساؤلون الآن بحق السماء، كيف أصبح البطيخ مربعا الآن؟”، يضيف الموقع المذكور.

السر في البيت الزجاجي!

يوضح “بلانتورا غاردن” أن السر هو “البيت الزجاجي”. فكل بطيخة، وهي مازالت صغيرة جدا، توضع في إناء زجاجي مربع تماما وبمرور الوقت تأخذ البطيخة شكل الإناء الذي تنمو بداخله، ويتم حصاد الفاكهة قبل أن تنضج. ولذلك، فإن البطيخ المربع طعمه ليس بذاك الطعم المألوف، فالمهم هنا هو الشعور، الذي يعتري المرء عند رؤية البطيخ بهذا الشكل الهندسي التام.

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