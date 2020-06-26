نادية الجندي: كرّمتني منظمة الصحة العالمية لان أفلامي حاربت المخدرات

تعتبر النجمة المصرية نادية الجندى من أكثر الفنانات تقديما لقضية المخدرات، فقد تناولتها فى أكثر من عمل سينمائى من أشهرها وأكثرها تأثيرا فيلم “الباطنية” الذى بسببه تحركت وزارة الداخلية وطهرت تلك المنطقة من تجارة المخدرات.

وفى اليوم العالمى لمحاربة المخدرات صرحت نجمة الجماهير قائلة: منظمة الصحة العالمية منحتنى جائزة وتكريما خاصا عن فيلم «الباطنية» وكتب فى الحيثيات: نمنحها الجائزة لأنها حاربت تجار المخدرات ولفتت نظر وزارة الداخلية لهذه المنطقة وقامت بتطهيرها، بالإضافة لأفلام كثيرة حاربت بها المخدرات.

يذكر أن نادية الجندي قدمت أيضا أفلاما وطنية فى مجال المخابرات والجاسوسية لدرجة أن صحفىي إسرائيليا قابلها وقال لها: «أفلامك حلوة عن إسرائيل نشاهدها فى تل أبيب كل يوم جمعة ونتابع أعمالك»،

وهناك أيضا صحفية إسرائيلية سالتها: أنت إمتى جيتى صورتى فى تل أبيب، فقالت لها: أنا لم أذهب مطلقا إلى هناك، وكل الفيلم صورته هنا فى ديكورات، ولكنها من شدة المصداقية فى الصورة والديكورات اعتقدت أنها صورت فى تل أبيب، ولم تصدق الصحفية ذلك، ومازالت معتقدة أن نادية الجندى سافرت إسرائيل.