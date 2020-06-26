منتهى الاستفزاز.. إثيوبيا تجدد تحديها لمصر (وتضيف السودان) بشأن ملء بحيرة السد بالاتفاق معهما أو بدونه

وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 33 حالة، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1104
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