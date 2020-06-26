مناسبة للرحلات.. اجواء صيفية معتدلة في اغلب مناطق المملكة

تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة ، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غد السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاحد وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتستمر الأجواء الاثنين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، والأغوار الجنوبية 40 – 25، والبحر الميت 39 – 24، وخليج العقبة 41 – 26 درجة.

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