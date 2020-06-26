حفلة المعارضة العربية والدولية للضم .. أكاذيب و” جعجعة بلا طحن “

وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 33 حالة، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1104
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