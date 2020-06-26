هام للمغتربين الراغبين بزيارة الوطن.. الرئيس التنفيذي للملكية يأمل باستئناف رحلاتها العادية في منتصف شهر تموز المقبل

اعرب الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، ستيفان بيشلر، امس الخميس، عن أمله باستئناف حركة الطيران التجاري منتصف يوليو/تموز المقبل، والتي ستكون محددة بوجهات معينة.

وكشف بيشلر لقناة “المملكة” عن وجود محادثات مع الحكومة ومع الشركاء لتخفيف العبء النقدي وآثار الخسائر على الملكية الأردنية.

“المحادثات مع الحكومة تبحث سبل دعم الملكية الأردنية والتي تشمل قروضا وتقسيط وتخفيض ضرائب ورسوم”، وفق بيشلر، الذي عبر عن تفاؤله بشأن استعداد الحكومة للمساعدة.

وقد تكبدت الشركة خسارة صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 25.5 مليون دينار، فيما عزا بيشلر الخسارة إلى التراجع الملحوظ في أعداد المسافرين بنسبة 19%، وانخفاض معدل امتلاء المقاعد بنسبة 5% والإيرادات التشغيلية بواقع 22%، وانخفاض مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية الأخرى جميعها.

وقال، إن آثار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الملكية الأردنية ستكون أكبر وأكثر وضوحاً في فترة الربع الثاني من عام 2020، والأشهر اللاحقة.

لكن بيشلر تحدث عن صعوبة توقع قيمة الخسائر في الفترة المقبلة، لأن الشركة لا يمكنها معرفة موعد استئناف الطيران.

وبشأن رحلات عودة الأردنيين من الخارج، قال بيشلر إن “عمليات الإخلاء صممت لتغطية تكلفة الرحلات”.