الجزائريون (شعب المليون شهيد) يرفضون “قانون قيصر” ويعتزمون تشكيل لجنة لكسر الحصار الأمريكي – الغربي على سورية

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1111
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