ارتدى زي امرأة.. القبض على مرتكب عملية سلب مسلح على احد البنوك في اربد قبل عامين

القى العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال، القبض على مرتكب قضية سلب مسلح على فرع احد البنوك في مدينة اربد، بعد عامين على تنفيذها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، انه واستمرارا لتنفيذ توجيهات مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بمتابعة القضايا الجنائية المجهولة واعادة التحقيق فيها، فان العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال قد تمكنوا من القاء القبض على شخص مطلوب ارتكب قضية سلب مسلح لفرع احد البنوك قبل عامين تقريباً في مدينة اربد واعترف بذلك .

واوضح الناطق الاعلامي انه بتاريخ الأول من اب عام 2018 تعرض فرع احد البنوك في مدينة اربد لسلب مسلح من قبل شخص دخل اليه متنكراً بزي نسائي وبحوزته سلاح ناري وقام تحت تهديد السلاح بسلب 9547 ديناراً والفرار من المكان وفتح تحقيق في الحادثة في حينه ولم يتم تحديد هويته.

وبين انه ومن خلال متابعة القضايا المجهولة وردت معلومات لدى البحث الجنائي حول شخص مشبوه ومطلوب بعدد من قضايا السرقات يحمل صفات الشخص الذي قام بعملية السلب وبالبحث عنه القي القبض عليه .

واكد الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق معه اعترف انه وقبل عامين تقريباً اتفق مع شخصين اخرين على تنفيذ عملية سلب مسلح لفرع احد البنوك في مدينة اربد، وانه قام بمساعدتهما على الدخول الى البنك متنكراً بزي امرأة وسلب 9547 ديناراً من الموظفين داخله بعد تهديدهم بواسطة سلاح ناري كان بحوزته والفرار من المكان، وجرى عرض الشخص على موظفي البنك وفق الاصول القانونية واكدوا انه ذات الشخص الذي نفذ قضية السلب والقي القبض على احد الشركاء، فيما البحث جارٍ عن الاخر.