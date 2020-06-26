إصابة سائق لودر إثر انهيار اتربه عليه في احدى الكسارات

اصيب سائق جرافة (لودر) برضوض، اثر انهيار اتربة عليه داخل احدى الكسارات بمنطقة دوقرة بمحافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الجمعة، ان فرق الإنقاذ بمديرية دفاع مدني الزرقاء تمكنت من انقاذ شخص يبلغ من العمر 39عاماً ويعمل كسائق جرافة (لودر)، أثناء قيامه بأعمال حفريات داخل احدى الكسارات بمنطقة دوقرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار أتربة عليه داخل (اللودر) الذي يعمل به، وإصابته برضوض مختلفة بالجسم.

واضاف، ان فرق الدفاع المدني عملت على إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، للإطمئنان على صحته وحالته العامة جيدة.