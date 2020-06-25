طقس صيفي معتدل في معظم مناطق المملكة

تكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم الخميس في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة في اليومين المقبلين، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الأغوار الشمالية 36 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 23، وفي البحر الميت 38 – 22، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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