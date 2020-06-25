وزارة المياه تضبط حفارة مخالفة داخل منزل في منطقة حوارة اربد

ضبطت الفرق الفنية في وزارة المياه والري، اليوم الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حفارة مخالفة مخبأة داخل أحد المنازل بمنطقة حواره في إربد، وحجزتها لدى المركز الأمني لاستكمال التحقيق وتحويلها للجهات القضائية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بناء على معلومات وردت لمركز الوزارة تفيد بوجود حفارة دق نوع مرسيدس لون أزرق في منطقة حوارة / إربد، خلافا لأحكام قانون سلطة المياه، داخل أحد لمنازل.

وأضافت انه تم ترتيب حملة أمنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لمداهمة الموقع وضبط الحفارة واقتيادها لغايات الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.

وثمنت الوزارة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام وكافة مرتبات وضباط مديرية شرطة محافظة اربد والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على الجهود المتواصلة. واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات داعية جميع المواطنين الى الابلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.

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