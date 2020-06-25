وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1086
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جرينتش+2 01:51
ضبط جرافتين ولودر اثناء محاولة استخراج البازلت

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