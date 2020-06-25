"هيئة تحرير الشام" تواصل التصعد ضد الفصائل الارهابية الاخرى التي شكلت غرفة عمليات "فاثبتوا" في إدلب
أهم العناوين
جرينتش+2 04:08
تشييع جثمان مدير المخابرات الاسبق فيصل الشوبكي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني