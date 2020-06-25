تشييع جثمان مدير المخابرات الاسبق فيصل الشوبكي

مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، بتشييع جثمان مدير المخابرات العامة الأسبق، الفريق أول المتقاعد فيصل الشوبكي، الذي ووري الثرى في مقبرة سحاب.

وقد توفي الشوبكي في احدى مستشيات عمان، مساء امس الاربعاء، بعد معاناة صعبة من المرض.

وكان الشوبكي قد تعين مديرا للمخابرات العامة عام 2011، حيث سبق ان التحق بجهاز المخابرات العامة عام 1976 برتبة ملازم ثم خدم في مختلف المواقع داخل جهاز المخابرات حتى عام 2005 حيث رقي الى رتبة لواء، ومن ثم التحق بمجلس الامن الوطني بالديوان الملكي الى أن عين سفيرا فوق العادة لدى اللمملكة المغربية، الى ان تم تعيينه مديرا للمخابرات العامة.

تخرج الشوبكي من الجامعة الاردنية عام 1974، ثم حصل على دبلوم دراسات عليا عام 1975.. رحمه الله.