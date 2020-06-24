وفاة زوجة الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس

غزة – قدس برس

توفيت، مساء امس الثلاثاء، زوجة الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حليمة ياسين (أم محمد)، عن عمر يناهز (77 عاما).

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ”قدس برس”: “إن أم محمد، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي للعلاج في حالة صحية صعبة، حيث تعاني من عدة أمراض مزمنة، وقد فارقت الحياة فورا”.

وارتبطت “أم محمد”، بمؤسس حركة “حماس”، الذي اغتالته “إسرائيل” في 22 آذار/ مارس 2004؛ عام 1968، وأنجبت منه 11 ابنا (3 ذكور و8 إناث).

ومن المقرر أن يتم الصلاة على جثمانها،اليوم الأربعاء، في مسجد المجمع الإسلامي، بالقرب من منزل الشيخ ياسين، في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة بعد صلاة الظهر.

ونعى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، في بيان، إلى “جماهير الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، زوجة الشيخ ياسين”.

وأشار إلى أنها توفيت، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب الشيخ ياسين في مراحل حياته كافة.

ووصفها بأنها “نعم المرأة الصابرة المحتسبة، التي عاشت مع الشيخ ياسين، وتنقلت معه في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده”.