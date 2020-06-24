كورونا ما زالت تحول دون اجراء انتخابات النقابات المهنية

صرح وزير الصّحة الدكتور سعد جابر إنّ اللجنة الوطنية للأوبئة قد أوصت بألّا تجرى انتخابات النقابات المهنيةفي الوقت الحاضر.

وأوضح الوزير أنّ الاجراءات لا زالت تمنع التجمعات مبيناً “أيّ تجمع لما يزيد عن 20 شخصاً هو ممنوع”.

وبيّن الوزير خلال مؤتمر صحفي امس بأنه “نأمل عندما نصل إلى المنطقة الخضراء بأن يعرض الموضوع على لجنة الأوبئة”، مشيراً أنّ الوقت الحالي لا يسمح بذلك.

ووفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا فإنّ المنطقة الخضراء هي منخفضة الخطورة، وتعني عدم تسجيل حالات محلية لمدة 10 أيام متتالية.

يذكر أنّ سبع نقابات مهنية تنتظر إجراء الانتخابات، وجمدها وصول جائحة كورونا، وهي: “المحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والاطباء”.