ضبط شاحنة محملة بالبازلت المهرب من اراضي الخربة السمرا

ضبطت وزارة المياه والري اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرفية ومديرية شرطة محافظة الزرقاء/ مركز امن الهاشمية، شاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة بطريقة مخالفة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، انه وفي تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، ضبطت شاحنة في منطقة الهاشمية اثناء جولة امنية برئاسة متصرف اللواء، ومدير مركز امن الهاشمية، ومدير مديرية المشاغل المركزية، وكوادر الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بحجر البازلت نوع مرسيدس وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية وضبط الحفارة واستكمال الاجراءات لإحالة ملف القضية للجهات القضائية.

واشارت الوزارة الى ان هذه الصخور ذات عائد اقتصادي مرتفع، كما انها تشكل خطرا على تلوث البيئة في حال استخراجها بطريقة مخالفة، وتعد مصدر ازعاج ايضا للمواطنين القاطنين بالمنطقة. وأضافت ان سائق الشاحنة لاذ بالفرار، وحجزت الشاحنة واعدت الضبوطات الخاصة، وضبطت الحفارة التي حفرت على الصخور بطريقة مخالفة. وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف اللواء ومدير مركز امن الهاشمية ومرتبات الامن العام في محافظة الزرقاء ومديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشآتها.

واكدت انها ستواصل جهودها بالتعاون مع الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) .

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