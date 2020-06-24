تنشيط السياحة.. خطة لجذب السياح من 10 دول ابتداء،واقتصار اجراءات المطار على فحص كورونا سريع

عمان 24 حزيران (بترا) – حاكم الخضير- قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة لجذب السياحة الخارجية وعلى وجه الخصوص السياحة العلاجية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة بداية الأسبوع المقبل.

وبين عربيات لوكالة (بترا)، أن وزارة السياحة والهيئة، ووزارة الصحة، وخلية إدارة أزمة كورونا، وضعوا اولويات الخطة وجرى تحديد الدول التي يمكن استقبال السياح منها والانفتاح معها بشكل مباشر بعد فتح المطارات، وذلك ضمن توصيات سيتم رفعها الى لجنة الاوبئة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء للموافقة عليها.

وفيما يخص التوصيات، أوضح أنه تم تحديد قوائم بحسب الوضع الوبائي للدول، منها القائمة الخضراء والتي تتشابه فيها الدول مع وضع الاردن الوبائي ويمكن الانفتاح معها بشكل مباشر، وتشتمل القائمة على الدول التي أجرت 30 الف فحص كورونا لكل مليون نسمة، والدول التي فيها المنحنى الوبائي مشابه للأردن، إضافة للدول التي يسجل فيها يوميا أقل من 10 حالات في اخر 14 يوما.

ولفت عربيات الى أن عدد الدول التي شملتها القائمة الخضراء مبدئيا 10 دول، سيتم الانفتاح معها مباشرة بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة، مؤكدا ان أمن وسلامة المواطن الأردني على رأس أولويات الخطة.

وبين أنه تم التركيز على الاجراءات الوقائية والصحية المتبعة في الدولة التي سيأتي منها السائح، وكذلك الاجراءات المتبعة بالمطارات، لافتا الى أنه لن يتم تعقيد الاجراءات على السائح، حيث سيطلب منه إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من قدومه للأردن، وفي حال وصوله للمملكة سيتم اجراء فحص كورونا آخر، إضافة الى متابعة السائح من لحظة وصوله وحتى مغادرته للمملكة.