

أصدرت اليونسكو التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 تحت عنوان “التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء” في 23 حزيران/يونيو داعيةً فيه الدول إلى التركيز على كل مَنْ تُرِكَ خلف الركب والتقدم نحو تحقيق التعليم الشامل للجميع، فهذا الموضوع بالغ الأهمية ويمكن للبلدان تحقيقه أثناء إعادة هيكلتها لأنظمة التعليم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستند التقرير إلى ما ورد عن التعليم الشامل للجميع في إعلان إنشيون الصادر في عام 2015، ويدعو إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع تماشيًا مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم.

ويقوم التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 بما يلي:

• تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته العشرة، إلى جانب الأهداف الأخرى المتعلقة بالتعليم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

• تحقيق التعليم الشامل للجميع، مع إيلاء الاهتمام لكل الذين تٌرِكوا خلف الركب لسبب او آخر (الاحتياجات الخاصة، المستوى الاجتماعي…)؛

• معالجة التحديات التي تحول دون تحقيق رؤية التعليم، وعرض أمثلة ملموسة على السياسات المعتمدة في بعض البلدان التي نجحت في معالجة هذه التحديات.

تحميل التقرير

• التقرير الكامل –

في صيغة PDF: الانجليزية

التقرير على الانترنت: الانجليزية /العربية

ندوة عبر الانترنت بشأن التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 تحت عنوان “التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء” ينظمها البنك الدولي والتقرير العالمي لرصد التعليم

• التاريخ: 25 حزيران/يونيو من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 5:30 بعد الظهر

• اللغات: الانجليزية والفرنسية والاسبانية ولغة الإشارة الأميركية، وستتاح الترجمة النصية على الشاشة.

• التسجيل ضروري

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الصفحة الرسمية للتقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 على الرابط التالي: الانجليزية / العربية

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال

حجازي إدريس إبراهيم (h.idris@unesco.org) أو أريوم جانج (a.jang@unesco.org)