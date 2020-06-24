الامن الوقائي يلقي القبض على محتال عرض في اربد مجوهرات مزيفة للبيع مقابل مـليــون دينار !!!

القت مرتبات الأمن الوقائي القبض على شخص عرض مجوهرات مزيفة للبيع مقابل مليون دينار في محافظة اربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء، إن معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي اقليم الشمال حول ادعاء احد الاشخاص بامتلاكه مجموعة من المجوهرات الثمينة (الماس) وعرضها للبيع على مواطنين مقابل مليون دينار.

واضاف انه جرت متابعة تلك المعلومات وتحديد الشخص ومكان تواجده، والقي القبض عليه وضبط بحوزته مجموعة من المجوهرات (الماس)، والتي تبين عند عرضها وفحصها من قبل مختصين أنها مزيفة وأن هدفه هو الاحتيال على اشخاص بواسطتها وسيتم إحالته للقضاء.